ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс с Бали прибыл в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейс с российскими туристам вылетел из города Денпасар на острове Бали в понедельник в 05.00 мск. Первую посадку он совершил в Новосибирске.

Согласно данным табло екатеринбургского аэропорта, борт приземлился в уральской столице в 22.18 (20.18 мск). Из Екатеринбурга оставшаяся часть туристов продолжит путь в Москву.

Ранее в посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщили, что рейс Денпасар — Новосибирск — Екатеринбург — Москва вывез с Бали 339 россиян.

Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют такие же вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.