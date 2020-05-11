СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая /ПРАЙМ/. Федеральная целевая программа (ФЦП) развития Крыма не пострадает из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, будет расширена часть дорожного строительства, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"ФЦП – в процессе, стройки у нас одни из первых были разрешены… программа будет выполнена в полном объеме. Мало того – дополнительный список объектов будет внесен", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

Дополнительные средства будут выделены на дорожное строительство в Крыму знаковых для полуострова магистралей: дороги от Симферополя до Ялты, от Бахчисарайского района на плато Ай-Петри, на обходы Симферополя и на дорогу от Белогорска к побережью в районе села Приветное. Аксенов сказал, что этот вопрос согласован с куратором Крыма Маратом Хусеуллиным.

Согласно постановлению правительства от 12 апреля 2020 года, объем финансирования по ФЦП составляет 961,19 миллиарда рублей на 891 объект и мероприятие, в предыдущей версии общий уровень финансирования составлял 961,2 миллиарда рублей.

Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года на общую сумму более 800 миллиардов рублей. В сентябре 2018 года действие ФЦП продлили до 2022 года, увеличив финансирование.