ВАШИНГТОН, 12 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка 14 мая приглашает жителей 24 российских регионов, сообщил в видеообращении советник-посланник российского посольства в США Сергей Трепелков.

Он напомнил, что вылет намечен на 19.20 в пятницу из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди.

"Отрадно, что благодаря сотрудничеству глав регионов расширяется и география проживания вывозимых на родину граждан. Решением штаба на борт приглашаются жители следующих 24 регионов РФ: это Москва и Московская область, Ленинградская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Брянская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Курская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Костромская, Нижегородская, Пензенская области, а также Республика Мордовия", — сказал Трепелков. Его обращение было опубликовано в соцсетях.

Ограничения связаны с тем, что все прилетевшие в Россию должны будут пройти 14-дневный карантин либо дома, либо в обсерваторе. Опасаться обсерваторов "не стоит", заверил дипломат.