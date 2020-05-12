ЛОНДОН, 12 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский миллиардер Ричард Брэнсон намерен продать часть своих акций компании Virgin Galactic, чтобы получить финансовые средства на спасение авиакомпании Virgin Atlantic, следует из заявления Virgin Group.

На продажу из 22-процентного пакета акций Virgin Galactic, предлагающей услуги по космическому туризму, может быть выставлено до 25 миллионов ценных бумаг. В результате сделки Брэнсон планирует получить около 205 миллионов долларов. Стоимость 22% акций компании оценивается в 2,32 миллиарда долларов.

"Virgin намерена использовать любые доходы для поддержки своего портфеля глобальных бизнесов в сфере отдыха, туризма и путешествий, которые пострадали от беспрецедентного влияния Covid-19", — говорится в сообщении группы.

Британская авиакомпания Virgin Atlantic и австралийская Virgin Australia, совладельцем которых является Брэнсон, испытывают проблемы из-за кризиса в связи с коронавирусом, а также из-за долговых обязательств. Virgin Australia в апреле объявила о переходе во внешнее управление. Находясь под управлением временной администрации в лице Deloitte, авиаперевозчик намерен продолжать осуществлять перелеты.

Брэнсон ранее обещал заложить свой личный остров в Карибском море, чтобы спасти Virgin Atlantic, которая также несет убытки из-за коронавируса.