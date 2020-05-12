КРАСНОЯРСК, 12 мая /ПРАЙМ/. Спецрейс авиакомпании "КрасАвиа" доставил из Новосибирска в Красноярск 45 туристов, вывезенных с Бали, сообщили журналистам в региональном главке Роспотребнадзора.

Ранее в посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщили, что рейс Денпасар — Новосибирск — Екатеринбург — Москва вывез с Бали 339 россиян. Рейс с российскими туристам вылетел из города Денпасар на острове Бали в понедельник в 05.00 мск. Первую посадку он совершил в Новосибирске.

"Прибывшие 11.05.2020 из Индонезии в Новосибирск 45 пассажиров, по поручению губернатора Красноярского края доставлены поздним вечером спецрейсом КрасАвиа из Новосибирска в аэропорт "Черемшанка". Для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней со дня прибытия 44 пассажира изолированы по месту проживания, 1 пассажир, проживающий в отдаленной территории края, доставлен спецтранспортом в обсерватор", — говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют такие же вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.