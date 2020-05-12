КРАСНОЯРСК, 12 мая /ПРАЙМ/. Борт "Почты России", полтора часа круживший после взлета над Красноярском из-за проблем с шасси, благополучно приземлился в аэропорту вылета, сообщили РИА Новости в аэропорту.

Ранее в аэропорту сообщили, что борт вылетел в 4.40 из Красноярска в Норильск, но из-за проблем с шасси после взлета решил вернуться обратно.

"Борт только что благополучно сел", — сказала собеседница агентства.