МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Глава корпорации Boeing Дэвид Калхун считает, что американские авиакомпании до конца года восстановят объем перевозок не более чем на 50%.

"Что-то произойдет с наступлением сентября. Уровень перевозок не восстановится на 100%, он не восстановится даже на 25%. Может быть, к концу года мы подойдем к 50%", — сказал Калхун в эфире телеканала NBC News.

Он также предположил, что какая-то крупная авиакомпания будет вынуждена прекратить свою деятельность на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что американские авиакомпании в совокупности теряют более 10 миллиардов долларов в месяц из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.

Минфин США в конце марта выделил 25 миллиардов долларов на поддержку авиаперевозчиков страны, пострадавших из-за пандемии коронавируса. В середине апреля ведомство сообщило, что на средства из данного пакета претендуют десять крупных американских авиакомпаний, в том числе American Airlines и Delta Air Lines.