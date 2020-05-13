МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) ухудшило свой прогноз по продажам автомобилей в мире в 2020 году до падения на 20% вместо предыдущего, мартовского прогноза в 14% на фоне пандемии коронавируса, говорится в исследовании агентства.

"Рейтинговое агентство теперь ожидает, что продажи автомобилей в мире упадут на 20% в 2020 году, что хуже предыдущего прогноза снижения в 14%, так как экономическое влияние коронавируса ухудшается", — говорится в сообщении. В марте прогноз был резко ухудшен со снижения продаж на 2,5%.

Прогноз по продажам в Европе ухудшен до снижения на 30% на текущий год с 21%, в США ожидается падение продаж машин на 25% вместо ожидаемых ранее 15%. При этом показатель по Китаю сохранен — агентство по-прежнему прогнозирует снижение показателя в КНР в текущем году на 10%, поскольку спрос начинает возвращаться к нормальному уровню после резкого падения в первом квартале.

В 2021 году при этом продажи поднимутся на 11,5% в связи с прогнозируемым ростом ВВП стран G20 в следующем году, приводится в сообщении мнение старшего вице-президента Moody's Фолка Фрея (Falk Frey).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались. Пандемия негативно отразилась на многих сферах экономики, в том числе спросе, производстве, торговле и перевозках. Автомобильный сектор оказался одним из наиболее пострадавших секторов из-за временного закрытия производства, снижения спроса и карантинных мер.