МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Российское правительство выделило 23,4 миллиарда рублей на поддержку российских авиакомпаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее поддержать авиаперевозчиков поручил президент РФ Владимир Путин.

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое постановление утвердило правительство", — говорится в сообщении.

Согласно данным, субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества.

"Как пояснили в Минтрансе, для получения субсидии авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов. Итоговое решение принимается в течение 20 рабочих дней после поступления заявления. При разработке постановления проводились активные консультации с участниками рынка", — указыывается в сообщении.

Отмечается, что на фоне распространения коронавируса авиаперевозки оказались в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. Субсидии, выделенные государством, помогут авиакомпаниям пережить период ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией, и позволят сохранить кадровый потенциал гражданской авиации.