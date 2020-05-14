РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Вывозной рейс из индийского штата Гоа с россиянами на борту в четверг прибыл в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта "Платов".

Ранее генконсульство в Мумбаи сообщило, что самолет в четверг вылетел по маршруту Гоа — Ростов-на-Дону — Москва. На него зарегистрировались 426 человек, в том числе 413 взрослых и 13 детей. Это пятый вывозной рейс из Гоа для россиян.

"В 21.19 самолет приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону", — сказал собеседник агентства.

По информации представителя правительства Ростовской области, в Ростове самолет высадит 94 взрослых пассажира и двух детей до 2 лет, до Москвы отправятся 319 взрослых и 11 детей.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.