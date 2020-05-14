МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Спецрейс из Ларнаки в Санкт-Петербург для вывоза россиян планируется на 16 мая, сообщили в посольстве РФ на Кипре.

"По предварительной информации, поступившей в Посольство, 16 мая рейс "Кипрских авиалиний" для вывоза российских граждан по маршруту Ларнака-Санкт-Петербург состоится. Ожидаем окончательного утверждения Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ", — говорится в сообщении, опубликованном на странице российского посольства в Facebook.

Отмечается, что рейс будет выполняться на коммерческой основе. Стоимость билета для взрослого составит 320 евро, для детей — 250 евро.

Ранее сообщалось, что 20 мая также состоится спецрейс Мальта – Ларнака – Москва авиакомпании "Уральские авиалинии".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.