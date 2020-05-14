С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" c россиянами из Испании прибыл в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно этим данным, рейс SU2549 по маршруту Тенерифе — Барселона — Санкт-Петербург — Москва прилетел в Пулково в 22.35 мск.

Ранее сообщалось, что на борту находятся 112 человек.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, этим рейсом прилетят 76 жителей Петербурга и Ленинградской области, а также несколько человек из ближайших регионов. Далее самолет отправится в Москву.

После приземления в Пулково на самолете всем пассажирам измерят температуру. При наличии симптомов заболевания пассажира сразу направят в медицинское учреждение. Затем люди по выделенному коридору пройдут в отдельную зону аэропорта, где у них возьмут анализы. Всем прилетевшим выдадут предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции. Багаж продезинфицируют и только после этого выдадут владельцам. Затем на специальных автобусах жителей Петербурга и Ленинградской области отвезут к местам проживания. Жителей других регионов разместят в обсерваторе в Курортном районе города.

За полтора месяца в Пулково прибыли порядка 30 подобных рейсов из более чем десяти стран, которыми в Петербург вернулись 2 тысячи россиян.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.