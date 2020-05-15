ВЕНА, 15 мая /ПРАЙМ/, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines считает, что задействовать маски в борьбе с распространением коронавируса в самолетах целесообразнее, чем оставлять пустым среднее место, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании Марлен Пирхнер.

Регулярные рейсы Austrian Airlines отменены до 31 мая включительно. Авиакомпания следит за рынком и точно определится с возобновлением в июне. Говорить о том, какие направления будут перезапущены и когда, пока рано — здесь необходимо дождаться дальнейшего развития ситуации с запретом на посадку и ограничениями во въезде, сказала Пирхнер.

Материнская компания Lufthansa уже ввела правило о необходимости носить маски, поэтому с возобновлением авиасообщения Austrian Airlines также будет ему следовать, что уже делала на своих вывозных рейсах. Авиакомпания рекомендует пассажирам приносить на борт свои защитные маски, как это происходит и в остальном общественном транспорте Австрии.

"Блокировать средние места было бы для нас крайне затруднительно в финансовом плане. Целесообразнее работать с масками, а не оставлять места свободными. С точки зрения экологии такой метод тоже не получает поддержки, поскольку в таком случае нам пришлось бы чаще летать", — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, все самолеты авиакомпании снабжены фильтрами очистки воздуха HEPA, стандарт которых соответствует требованиям в операционных. Эти фильтры избавляют рециркулирующий воздух в кабине от пыли, бактерий и вирусов, за счет чего воздух в самолетах чище того, что на земле. Помимо этого поток воздуха идет сверху вниз, поэтому распределение воздуха между рядами маловероятно.

"В связи с этими техническими мерами предосторожности заражение в самом самолете практически исключено. До сих пор также нет прямых сведений о случаях передачи (вируса) на борту самолета", — подчеркнула Пирхнер.

Персонал снабжают масками степени защиты FFP2, дезинфицирующими средствами, а при необходимости — защитными очками и перчатками. Помимо этого, установлены правила социального и физического дистанцирования. Стойки регистрации в венском аэропорту оборудовали защитными щитками, на полу — маркировка для соблюдения дистанции, о которой также напоминают в устном виде и с помощью видеозаписей.

"На вывозных рейсах ланч-пакеты размещали на впереди стоящих сиденьях, чтобы минимизировать контакт между сотрудниками и пассажирами. Сейчас мы изучаем, как можно адаптировать эту услугу с возобновлением рейсов", — сообщила представитель авиакомпании.