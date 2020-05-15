ВЛАДИВОСТОК, 15 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс Пхукет – Владивосток с 15 мая перенесен на 18 мая, борт полетит до Москвы через Новосибирск, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи "Пхукет-РФ".

Ранее Минкомсвязи сообщало, что на 15 мая запланирован вывозной рейс Пхукет – Новосибирск – Владивосток.

"Рейс Пхукет – Новосибирск – Владивосток 15 мая будет перенесен на 18 мая 2020 года. Самолет полетит по маршруту Пхукет — Бангкок – Владивосток — Новосибирск – Москва. Все зарегистрированные пассажиры на рейс 15 мая будут автоматически перенесены на новую дату", — говорится в сообщении.

Борт вылетает 18 мая в 09.35 местного времени, из аэропорта Бангкока — в 13.05 местного времени.

Этот перелет возможен только для россиян, которые живут в Москве, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Калининградской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.