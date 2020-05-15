ВЛАДИВОСТОК, 15 мая /ПРАЙМ/. Власти Приморья, китайской провинции Хэйлунцзян и руководство территориального подразделения Росгранстроя достигли соглашения об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", где скопились сотни фур, сообщает правительство региона.

Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.

В среду председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов сообщал РИА Новости, что 300 большегрузов стоят на российской стороне пред пунктом пропуска с КНР в Приморье. По его словам, в день в КНР пропускают по 10 фур. Власти Приморья сообщили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за выявленного у одного из российских водителей коронавируса. По данным таможни, 13 мая у пункта пропуска "Пограничный" стояли 187 большегрузов, перед "Полтавка" – 173 автомобиля. В четверг Куприянов сообщил, что водители решили три дня не пересекать границу в знак протеста. Власти Приморья отмечали, что договорились с Роспотребнадзором о тестировании водителей на коронавирус перед пересечением границы, также дано поручение отсыпать дополнительную площадку для стоянки грузовой техники у пункта пропуска.

"С 15 мая количество грузовых автомобилей, которые ежесуточно могут пересекать российско-китайскую границу через пункт пропуска "Пограничный", увеличено с 10 до 20 единиц в каждую сторону", — говорится в сообщении.

Заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков отметил, что власти региона продолжают работу для восстановления объемов трафика до прежнего уровня.