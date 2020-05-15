МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Сервис такси премиум-класса Wheely направил департаменту транспорта Москвы письмо с просьбой исключить из указа мэра столицы требование о передаче данных геолокации автомобилей и персональных данных водителей; сервис заявляет, что это не соответствует федеральному законодательству, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в пятницу департамент транспорта Москвы сообщил, что обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить сервис Wheely на предмет отказа от выполнения указа мэра Москвы. Как сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов, сервис сих пор не выполнил требования указа мэра и не предоставил информацию о передвижении своих премиальных автомобилей, в отличие от других агрегаторов.

"Мы в среду направили письмо в департамент транспорта, в нем мы обратили внимание на то, что требование о предоставлении данных о геолокации и персональных данных водителей никак не связано с реализацией цели снижения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, приказ в части обязанности предоставлять данные геолокации и персональные данные водителей не соответствует не только федеральному законодательству, но также целям и задачам указа мэра Москвы от 05.03.2020 г. №12-УМ", — сказали в пресс-службе Wheely.

"Мы попросили исключить из раздела приказа указание на предоставление данных о геолокации транспортных средств и персональных данных водителей", — добавили в пресс-службе сервиса.

Там также сообщили, что ранее компания ввела строгие стандарты гигиены и чистоты, включающие дезинфекцию всех "точек соприкосновения" в салоне – таких, как пластиковые или металлические компоненты ремней безопасности, дверные ручки, зарядные устройства для телефонов и т.д. Дезинфекция проводится после каждой поездки. Водители также полностью дезинфицируют свои автомобили два раза в день, используя дезинфицирующее средства, все водители носят маски и перчатки. Кроме того, дезинфицирующее средство для рук предоставляется пассажиру вместе с одноразовыми салфетками. "За выполнением стандартов следит наша команда контроля качества", — заверили в компании.

"Помимо выполнения санитарных требований компания Wheely разработала и внедрила технологию проверки цифровых пропусков пассажиров перед каждой поездкой в рамках борьбы с распространением вируса. Для минимизации социальных контактов проверка пропуска проводится прямо в приложении Wheely в момент заказа поездки. При вводе кода приложение проверит код на действительность. Если пропуск недействителен или его нет — заказать поездку в Wheely просто не получится", — рассказали в компании.