КРАСНОЯРСК, 15 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс Гоа — Красноярск с 296 россиянами на борту и последующим вылетом в Москву через Екатеринбург прибыл в международный аэропорт Емельяново, следует из данных онлайн-табло красноярского аэропорта.

Согласно этим данным, рейс FV 6884 по маршруту Гоа — Красноярск — Екатеринбург — Москва прилетел в Емельяново в 1.21 местного времени (21.21 мск).

Ранее Минтранс РФ в Twitter сообщил, что рейс "России" 6884 Гоа – Красноярск – Екатеринбург – Москва вылетел в 15.03 мск. На борту 296 пассажиров. До Красноярска летят 25 человек. До Екатеринбурга – 92. До московского Шереметьево – 179.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.