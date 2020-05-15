ЕРЕВАН, 15 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс из Еревана в Воронеж перенесен с 17 на 23 мая, сообщили в пятницу в пресс-службе российского посольства в Армении.

Ранее в Минкомсвязи заявили, что в расписании рейсов, которые должны привезти домой россиян, застрявших в других странах из-за пандемии коронавируса, на 17 мая значится перелет Ереван — Воронеж, а на 18 — Ереван — Минеральные Воды.

"Перенесена дата вылета рейса № NGT747 Ереван – Воронеж. Вылет состоится 23 мая (время уточняется)", — говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

Там же отмечается, что также будет перенесена дата вылета рейса № NGT743 Ереван – Минеральные Воды. Уточняется дата и время вылета.

Ранее в посольстве заявили, что запланированные на 17 и 18 мая вывозные рейсы из Еревана в российские Воронеж и Минеральные Воды выполнит авиакомпания Armenia.

Сообщалось, что перелет в Воронеж возможен только для граждан России, которые проживают в Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях.

Рейсом Ереван-Минеральные Воды смогут воспользоваться жители Ставропольского края, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Калмыкии и Краснодарского края.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.