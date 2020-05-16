САНТЬЯГО, 16 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания Latam, оперирующая во многих странах Южной и Северной Америк и Европы, увольняет 1400 сотрудников из-за влияния ограничений по коронавирусу, сообщил CEO компании Роберто Альво.

"К сожалению, мы пришли к заключению, что у нас нет других вариантов, кроме как начать сокращение в группе, что означает, что некоторые работники должны будут покинуть компанию", — говорится в сообщении.

Речь идет об увольнении 1400 работников в филиалах в Чили, Колумбии, Эквадоре и Перу.

Альво подчеркнул, что пока невозможно сказать, сколько времени продлится кризис и сколько потребуется времени на восстановление отрасли.

В течение апреля и мая компания сократила на 95% операционную деятельность по перевозке пассажиров, продолжая лишь несколько маршрутов между Чили, Бразилией и США.