МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Американская компания Tesla на фоне конфликта с властями Калифорнии выбрала город Остин в штате Техас для строительства нового завода, сообщает портал Electrek со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным портала, глава компании Илон Маск уже поручил инженерам завода в Неваде начать работу над проектом нового завода, где, как предполагается, будут производится электромобили — пикапы Cybertruck и машины Model Y.

Портал отмечает, что Маск рассчитывает начать строительство нового завода в ближайшее время и наладить выпуск автомобилей Model Y уже к концу следующего года.

Ранее Маск на фоне конфликта с властями Калифорнии грозил "немедленно" перенести производство в Неваду и Техас. Он критиковал власти округа Аламида, которые не разрешали возобновить работу завода Tesla во Фримонте в связи со вспышкой нового коронавируса. Маск подчеркнул, что Tesla — единственный автопроизводитель, у кого остались мощности в Калифорнии, чем намекнул на плохой инвестиционный климат.

Однако портал указывает, что проект по строительству завода в Техасе не имеет прямого отношения к этим заявлениям.