ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс из Гоа с 296 россиянами на борту прибыл в международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, следует из данных онлайн-табло аэровокзала.

Рейс прилетел в 5.12 местного времени (3.12 мск).

Ранее Минтранс РФ в Twitter сообщил, что рейс "России" 6884 Гоа – Красноярск – Екатеринбург – Москва вылетел в 15.03 мск. На борту 296 пассажиров. До Красноярска летят 25 человек. До Екатеринбурга – 92. До московского Шереметьево – 179.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.