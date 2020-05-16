МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Пассажиропоток российских авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса в 2020 году по сравнению с прошлым годом может упасть на 53,1% по оптимистичному прогнозу и на 75% — по базовому, по последнему окончательное восстановление авиаотрасли ожидается в сентябре 2021 года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"ИКАО передали нам сводный отчет, который показывает, как потенциально могут восстанавливаться авиаперевозки. Там два возможных сценария: V-образное восстановление, которое показывает, что сейчас перевозки воздушным транспортом почти остановились", — сказал он.

По его словам, в таком формате Россия к концу года уже сможет восстановить ежемесячный объем перевозок по сравнению с прошлым годом.

"Но при этом в целом, за счет спада в середине года, отрасль потенциально потеряет половину пассажиропотока, который был запланирован на этот год. Если мы в прошлом году перевезли 128 миллионов пассажиров, то в режиме V-образного года — около 60 миллионов пассажиров за год. Это прогноз оптимистичный", — отметил Дитрих.

"Прогноз, который мы называем базовым, он U-образный. То есть мы какое-то время полежим и, соответственно, если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года", — добавил он.