САМАРА, 16 мая /ПРАЙМ/. Число болеющих коронавирусом работников "АвтоВАЗа" выросло до 11, сообщил в субботу официальный профсоюз завода.

Ранее в мае профсоюз проинформировал, что коронавирусом болеют семь сотрудников завода. В марте также сообщалось, что COVID-19 был подтвержден у двоих работников, они уже выздоровели.

"Инфицированных сотрудников завода – 11. Количество вазовцев, находящихся в изоляции на карантине, – 14 человек (из них двое в Москве)", — говорится в сообщении, размещенном в группе профсоюза в социальной сети "ВКонтакте".

"АвтоВАЗ" возобновит производство автомобилей 18 мая после приостановки, которая действовала с 29 апреля по 17 мая, в том числе из-за праздников и корпоративного отпуска. Ранее, 13 апреля, компания возобновила работу после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ. С 29 июня "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — "АвтоВАЗ" и в Ижевске — "Лада Ижевск".