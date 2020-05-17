ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая /ПРАЙМ/. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас в воскресенье подписал распоряжение о запрете с 18 мая полетов из Эстонии в страны с высоким риском заболевания коронавирусом, несмотря на завершение с понедельника режима чрезвычайного положения в стране, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства.

"Запрет на полеты в Великобританию, Швецию, Бельгию, Данию, Турцию и Россию вступит в силу с 18 мая. Полеты в Белоруссию, где, по оценке эстонских властей, риск заболевания коронавирусом также остается высоким, в порядке исключения будут запрещены с 24 мая, чтобы находящиеся как в этой стране, так и возвращающиеся транзитом через Минск жители Эстонии успели бы вернуться домой", — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до 7 июня. После этого они будут пересмотрены с возможностью как продления, так и отмены. Авиасообщение между Таллином и Минском не прекращалось во время чрезвычайного положения, поскольку Белоруссия не закрывала свои границы.

Решение о запрете или разрешении полетов принимается на основании информации о заболеваемости коронавирусом в той или иной стране. Полеты разрешаются при условии, что в последние 14 дней количество заболевших COVID-19 не превышает 25 человек на 100 тысяч жителей.

Согласно решению правительства Эстонии, длившееся более девяти недель чрезвычайное положение в стране будет снято в ночь на понедельник, 18 мая, однако послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов. Чрезвычайное положение было объявлено правительством Эстонии 12 марта в связи со вспышкой пандемии коронавируса и должно было действовать до 1 мая. Однако позже кабинет министров принял решение о продлении режима ЧП до 17 мая включительно. Во время режима ЧП действовал запрет на авиасообщение.