МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Эмиратская авиационная холдинговая компания Emirates Group рассматривает планы по сокращению около 30 тысяч сотрудников с целью снижения расходов на фоне пандемии коронавируса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно источникам, компания может сократить свой штат, составляющий более чем 105 тысяч сотрудников, приблизительно на 30% рабочих мест.

Кроме того, источники сообщили, что компания также планирует ускориться с выводом из эксплуатации самолетов Airbus A380.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.