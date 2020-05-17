ЕРЕВАН, 17 мая /ПРАЙМ/. Посольство Армении в Москве анонсировало в воскресенье четыре новых вывозных рейса из российских городов в Ереван в ближайшие 10 дней.

"Из московского аэропорта "Домодедово" в Ереван 17 мая отправился самолет авиакомпании Red Wings, на борту которого на родину возвращаются 229 граждан Армении. Следующие чартерные рейсы в Ереван состоятся из Сочи (19 мая), Краснодара (23 мая), Москвы (25 мая), Санкт-Петербурга (27 мая)", — говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook. Пятнадцатого марта рейсом той же авиакомпании из Москвы в армянскую столицу вернулись 232 человека.

В посольстве заявили, что с заранее зарегистрировавшимися потенциальными пассажирами московского рейса дипломаты свяжутся в ближайшие дни.

"Одновременно должны с сожалением отметить, что ряд записавшихся в очередь граждан, которые подтвердили по телефону готовность отправиться в Армению рейсами 15 и 17 мая, не прибыли в аэропорт, лишив такой возможность других граждан, ожидающих возвращения на родину", — заявили в посольстве. В диппредставительстве предупредили, что эти граждане не будут рассматриваться в качестве потенциальных пассажиров ближайших рейсов.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.