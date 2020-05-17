С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая /ПРАЙМ/. Вывозной авиарейс из Вены и Будапешта с россиянами на борту прибыл в Петербург, следует из данных онлайн-табло Пулково.

Около 20 жителей Петербурга и Ленинградской области прибыли в Пулково на самолете из Вены, который по пути в Петербург сделал промежуточную остановку в Будапеште, отметили в пресс-службе Смольного. После этого самолёт вылетит в Москву.

Ранее сообщалось, что рейс "Аэрофлота" AFL2185 вылетел из Вены около 12.30 (13.30 мск), на борту — 80 граждан Российской Федерации и один гражданин ФРГ. Вылет из Будапешта должен был состояться в 15.10 (16.10 мск).

В аэропорту пассажиров рейса встречают врачи, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранительных ведомств, исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Прилетевших обследуют, возьмут анализы на инфекцию. Им выдадут официальное предписание о соблюдении 14-дневного карантина. При невозможности самоизоляции по месту жительства вернувшимся из-за рубежа дадут возможность провести две недели в обсерваторе в Курортном районе.

Багаж пассажиров продезинфицируют, после чего всех организованно, в сопровождении ГИБДД на автобусах отвезут к месту проживания или самоизоляции. Всю работу в режиме реального времени контролирует оперативный штаб.