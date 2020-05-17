ЕРЕВАН, 17 мая /ПРАЙМ/. Рейс из Минска в Ереван запланирован на 18 мая, сообщили в воскресенье в комитете гражданской авиации Армении.

Ранее в армянском посольстве в РФ заявили, что из московского аэропорта "Домодедово" в Ереван 17 мая отправился самолет авиакомпании Red Wings, на борту которого на родину возвращаются 229 граждан Армении. Там же отметили, что следующие чартерные рейсы в Ереван из российских городов состоятся из Сочи (19 мая), Краснодара (23 мая), Москвы (25 мая), Санкт-Петербурга (27 мая). Пятнадцатого марта рейсом той же авиакомпании из Москвы в армянскую столицу вернулись 232 человека.

"Для доставки на родину граждан Армении на 17 и 18 мая запланированы рейсы Москва-Ереван и Минск-Ереван. Распоряжением коменданта (вице-премьера Тиграна Авиняна – ред.) сотрудники комитета по туризму будут сопровождать прибывших пассажиров в места самоизоляции. Следовательно, просим родственников пассажиров не приезжать в аэропорт, чтобы избежать неудобств", — говорится в сообщении, размещенном на странице комитета гражданской авиации в Facebook.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 4472 случая заражения, излечились 1925 пациентов, 60 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.