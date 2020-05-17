ПРАГА, 17 мая /ПРАЙМ/. Компания CSA Czech Airlines — "Чешские авиалинии" с понедельника возобновляет прерванные из-за COVID-19 международные рейсы, учитывая при этом все необходимые меры для охраны здоровья пассажиров, сообщила в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь авиагруппы Smartwings, в состав которой входит компания, Владимира Дуфкова.

"Первые полеты после двухмесячного перерыва в связи с коронавирусом компания CSA Czech Airlines — "Чешские авиалинии" совершит в понедельник 18 мая в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам, с 24 мая к ним добавятся полеты в Киев, а с 25 мая – в Одессу и Бухарест", — сказала Дуфкова, добавив, что пока не располагает информацией о сроках возобновления полетов в Россию.

По словам Дуфковой, авиакомпания вводит серьезные меры предосторожности для того, чтобы полеты пассажиров в период продолжающейся в мире пандемии коронавируса были не только комфортными, но и безопасными.

"Все пассажиры должны будут перед посадкой в самолет предъявить подтверждение о негативном результате тестирования на наличие коронавируса. При входе в самолет и в течение всего полета все пассажиры, кроме детей до 2 лет, обязаны иметь на лице защитную маску, которую должны принести с собою", — сказала Дуфкова.

Это могут быть как классические медицинские маски или респираторы, так и собственноручно изготовленные маски, а также шали или платки. Их можно будет снять со рта и носа лишь на время приема пищи. Персонал самолета также будет использовать защитные маски и перчатки, уточнила Дуфкова.

При входе в самолет и выходе из него пассажиры должны придерживаться 2-метрового расстояния друг от друга. "В случае наличия свободных мест в эконом-классе, пассажиры будут размещаться на надлежащем расстоянии друг от друга. В бизнес-классе среднее из 3 кресел всегда остается свободным, в самолетах с двумя креслами всегда свободно боковое место рядом с пассажиром", — добавила Дуфкова.

Палубное питание BISTRO-ON-BOARD, по словам Дуфковой, будет предложено в ограниченном виде, более конкретно об этом сообщат члены экипажа после посадки в самолет. При этом вся закупаемая на палубе самолета еда должна оплачиваться только бесконтактными способами. Для того, чтобы свести к минимуму контакты между пассажирами и членами экипажа, не будет организована продажа товаров из палубного журнала FLY & BUY. Также будет отсутствовать палубный журнал Мy wings.

"Интерьер наших самолетов перед каждым полетом, а также после него будет проходить тщательную дезинфекцию согласно самым строгим гигиеническим стандартам, включая обработку кресел и их карманов, сервировочных столиков, полок над головами пассажиров, а также туалетов", — сказала в заключение Дуфкова.