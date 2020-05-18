ВЛАДИВОСТОК, 18 мая /ПРАЙМ/. Российские грузовики начали проходить в КНР через пункт пропуска "Пограничный" в Приморье, где скопилась очередь из фур, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.

Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.

За последнюю неделю сотни большегрузов скопилось на российской стороне перед пунктом пропуска в Приморье. Водители 14 мая решили три дня не пересекать границу в знак протеста. Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В итоге диагноз не подтвердился. Власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный".

"Движение началось, машины заходят. Зашло уже 7 фур. Китайская сторона сказала, что сегодня готова принять порядка 30 машин", — сказала собеседница.

По данным Дальневосточного таможенного управления на 15 мая, перед пунктами пропуска с КНР "Полтавка", "Пограничный", "Краскино" скопилось более 500 грузовиков.

Ранее вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение перевести пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино" на 24-часовой режим работы, кроме того, перевести пункт пропуска "Краскино" на режим работы семь дней в неделю, а на "Пограничном" оборудовать еще два места для досмотра грузового автотранспорта. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2020 года.