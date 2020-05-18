ДОХА, 18 мая /ПРАЙМ/. Экипажи национального перевозчика Катара, авиакомпании Qatar Airways, начнут носить защитные костюмы во время полетов, пассажиров обяжут находиться весь полет в медицинских масках, сообщила в понедельник авиакомпания в Twitter, которая собирается возобновить регулярное авиасообщение по 50 направлениям в конце мая.

"С 25 мая ношение масок во время полета является обязательным для пассажиров, экипажи станут надевать специальные защитные костюмы поверх униформы помимо масок и перчаток", — говорится в сообщении.

Число членов экипажей и перемещение пассажиров будут сокращены.

Ранее авиакомпания Qatar Airways сообщила, что планирует к концу мая возобновить регулярное авиасообщение, увеличить число направлений для полетов до 50, а в июне — до 80.

Катарские власти сделали обязательным ношение медицинских масок вне дома под угрозой штрафа или ареста из-за роста числа случаев выявления коронавируса. Общее число выявленных случаев с начала пандемии возросло почти до 34 тысяч.