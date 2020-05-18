МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. "Трансмашхолдинг" планирует 22 мая собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.

Ориентир ставки купонов составляет 6,25-6,4% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 6,35-6,5% годовых.

Компания намерена разместить пятилетние ценные бумаги серии ПБО-05 с полугодовыми купонами и офертой через три года в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2016 году. Техническая часть размещения планируется 27 мая.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.