ДОХА, 18 мая /ПРАЙМ/. Исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер не видит смысла в соблюдении социальной дистанции в самолетах во время пандемии коронавируса.

"Вопрос соблюдения дистанции, не думаю, что это действительно будет работать в самолетах. Поддерживать в самолетах дистанцию в полтора метра — нереально. Многие медики отмечают, что вирус не распространяется по воздуху, он распространяется капельным путем. Поэтому единственный путь — сделать обязательным ношение масок, перчаток, постоянно дезинфицировать самих себя и воздушные фильтры в самолете", — сказал он в интервью телерадиовещательной корпорации BBC.

По его мнению, теперь авиакомпаниям необходимо инвестировать в дезинфекцию, и Qatar Airways уделяет этому много внимания, используя самые передовые средства. Кроме того, авиакомпания предоставляет пассажирам санитайзеры и проверяет их температуру.

Ранее в понедельник компания сообщила, что с 25 мая экипажи Qatar Airways начнут носить защитные костюмы во время полетов, а пассажиров обяжут находиться весь полет в медицинских масках. Перевозчик планирует к концу мая возобновить регулярное авиасообщение, увеличить число направлений для полетов до 50, а в июне — до 80.