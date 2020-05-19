МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Второй по величине авиаперевозчик США Delta планирует с июня возобновить авиасообщение по нескольким внутренним и международным направлениям, включая рейсы в Европу, страны Южной и Латинской Америки, после их приостановки на фоне пандемии коронавируса.

"Несмотря на то, что расписание на июнь значительно сокращено по сравнению с прошлым годом, клиенты увидят возвращение нескольких основных рейсов, как внутренних по США, так и международных, которые ранее были приостановлены из-за пандемии COVID-19", — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что восстановление рейсов будет предусматривать соблюдение новых правил на борту: требование о ношении масок, ограничение количества мест в самолете для создания дистанции между пассажирами, повышенные стандарты уборки в самолете, а также налаженные бортовые услуги для сокращения контактов.

В соответствии с опубликованным списком, компания намерена в июне ввести дополнительные рейсы в Мексику, Францию, Израиль, Китай, Колумбию, Бразилию.

Ранее глава корпорации Boeing Дэвид Калхун в эфире телеканала NBC News высказал мнение, что американские авиакомпании до конца года восстановят объем перевозок не более чем на 50%.

Минфин США в конце марта выделил 25 миллиардов долларов на поддержку авиаперевозчиков страны, пострадавших из-за пандемии коронавируса. В середине апреля ведомство сообщило, что на средства из данного пакета претендуют десять крупных американских авиакомпаний, в том числе American Airlines и Delta Airlines.