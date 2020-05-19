ВАШИНГТОН, 19 мая /ПРАЙМ/. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщила во вторник, что работает с авиастроительными компаниями, чтобы внедрить новые инструменты контроля за безопасностью, которые касаются делегирования некоторых полномочий авиастроителям в ходе сертификации.

"FAA предоставила министру транспорта (США) Элейн Л. Чао исчерпывающий ответ на рекомендации, содержащиеся в официальном докладе специального комитета о процессе сертификации воздушных судов Федеральным управлением гражданской авиации… FAA будет работать с различными партнерами в авиационной отрасли и международном регуляторном сообществе, чтобы завершить эту работу (по внедрению этих рекомендаций)", — говорится в сообщении FAA, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Там же уточняется, что ряд рекомендаций уже внедряются в работу авиастроительных компаний, частично они ждут внедрения.

Речь идёт о рекомендациях группы экспертов, которые были выпущены в январе. Группа, назначенная министром транспорта Элейн Чао, не поддержала давнюю практику делегирования некоторых задач по сертификации производителям самолетов от FAA. Именно это делегирование, по мнению многих экспертов, и привело к тому, что в процессе сертификации Boeing 737 MAX были допущены ошибки, которые в итоге привели к двум катастрофам, унёсшим сотни жизней и поставили сам Boeing на грань выживания.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта 2019 года после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное управление гражданской авиации ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе MCAS. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.