МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник зарегистрировал три иска Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) к авиакомпании "СКОЛ" о взыскании в общей сложности около 2,8 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иски – на 1,1 миллиарда, 1,1 миллиарда и 555 миллионов рублей – к производству пока не приняты, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не сообщаются.

ГТЛК в ноябре 2018 года сообщала, что подписала с авиакомпанией "СКОЛ" соглашение о намерениях по лизингу трех самолетов Л-410, 11 вертолетов Ми-8 и четырех вертолетов "Ансат". Соглашение предусматривало возможность передачи до конца 2019 года воздушной техники в лизинг на 12 лет.

Авиакомпания "СКОЛ" была создана в 2000 году в городе Сургуте (ХМАО). В 2019 году перерегистрировалась в особую экономическую зону в Калининградской области. Сейчас является собственником и эксплуатантом технического парка из 50 воздушных судов, география зарубежных полетов воздушных судов "СКОЛа" включает страны Центральной Азии, Африки, Вест-Индии.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.