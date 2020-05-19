ДОХА, 19 мая /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Хамада в Катаре готовится к возвращению пассажиропотока в условиях пандемии коронавируса: сотрудники аэропорта наденут специальные шлемы, чтобы дистанционно измерять температуру пассажиров, санитарной обработкой займутся роботы, говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

Ранее катарская национальная компания Qatar Airways объявила о расширении регулярного авиасообщения в конце мая до 50 направлений, а в июне — до 80.

"Сотрудники аэропорта будут сканировать пассажиров в специальных шлемах, определяющих на расстоянии людей с повышенной температурой. Аэропорт Хамада также закупил полностью автономных роботов для дезинфекции, проводящих санитарную обработку помещений с помощью ультрафиолетового излучения, способного уничтожить большинство микроорганизмов", — отмечается в сообщении.

Администрация воздушной гавани уточнила, что роботы будут находиться в местах, где сконцентрированы пассажиры, чтобы уменьшить распространение вирусов. Все зоны контакта пассажиров будут убираться и дезинфицироваться каждые 10-15 минут.

Кроме того, в аэропорту Дохи созданы специальные тоннели с ультрафиолетовым излучением для дезинфекции всего багажа при отлете, на прилете и во время пересадок. Все пассажиры будут обеспечены санитайзерами, разметка на полу по всему аэропорту поможет людям держать дистанцию в 1,5 метра.

Начавший работать в 2014 году международный аэропорт Катара в 2020 году занял третье место среди 550 аэропортов мира в топе лучших воздушных гаваней, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2019 годом. Шестой год подряд его называют лучшим аэропортом Ближнего Востока.