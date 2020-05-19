МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Экипаж из трех человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-8 ВКС РФ в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"При крушении вертолета Ми-8 погиб весь экипаж воздушного судна в составе трех человек", — сказал собеседник агентства.

Ми-8 совершил жесткую посадку во вторник вечером при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от подмосковного Клина. По сообщению Минобороны РФ, экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. Причиной катастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.