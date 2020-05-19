МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Поисковая группа обнаружила на месте крушения вертолета Ми-8 Министерства обороны РФ оба "черных" ящика, приборы находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ми-8 совершил жесткую посадку во вторник вечером при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от подмосковного Клина. По данным представителя экстренных служб, погиб экипаж из трех человек. Как сообщали в Минобороны РФ, полет выполнялся без боекомплекта. Причиной катастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

"Обнаружены оба "черных ящика" — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец", — сказал собеседник агентства.

По его словам, оба "черных ящика" находятся в удовлетворительном состоянии.