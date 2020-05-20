ВАШИНГТОН, 19 мая /ПРАЙМ/. Власти США рассматривают возможность введения запрета на сообщение с Бразилией на фоне пандемии коронавируса, заявил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп.

"Мы рассматриваем это", — сказал он.

При этом Трамп выразил надежду, что проблем не будет, потому что в штате Флорида, куда прибывает большая часть приезжающих из Бразилии, хорошо поставлена работа с тестированием на коронавирус.

Он также обозначил готовность открыть сообщение с Европой, но при условии, что там выправится ситуация.

"Я бы хотел открыть (границы — ред.), как только можно, но нужно убедиться, что у них дела идут хорошо и у нас дела идут хорошо", — сказал он.

Бразилия вышла на третье место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом. Число заболевших, по последним данным, составило 254 220, погибло 16 792 человека.