АНКАРА, 20 мая /ПРАЙМ/. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines объявил о возобновлении внутренних рейсов с 4 июня, а международных – с 10 июня.

Ранее авиакомпания сообщала о продлении до 28 мая режима приостановки всех международных рейсов на фоне пандемии коронавируса.

"Наши внутренние рейсы начнутся с 4 июня, а международные — с 10 июня", — говорится в заявлении председателя совета директоров авиакомпании Илькера Айджи.

Как сообщил ранее в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 972, умерли 23 человека. Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции и смертей от него с конца марта.