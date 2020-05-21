БРЮССЕЛЬ, 20 мая /ПРАЙМ/. Расположенный в окрестностях Брюсселя второй по величине аэропорт Бельгии — Шарлеруа, приостановивший свою коммерческую деятельность 24 марта в связи с пандемией коронавируса, возобновит работу с 15 июня, говорится в заявлении на сайте аэропорта.

"Южный брюссельский аэропорт Шарлеруа объявляет о возобновлении своей коммерческой деятельности с 15 июня 2020 года. В соответствии с рекомендациями по охране здоровья и в соответствии с новыми инструкциями, касающимися авиаперевозок, принимаются различные меры, чтобы гарантировать безопасность персонала и посетителей аэропорта", — указывается в документе.

Администрация уведомила пассажиров и сопровождающих о новых санитарных правилах в аэропорту. Так, в здании вводится обязательное ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции, как в залах ожидания, так и при прохождении процедур регистрации, досмотра, проверки документов, посадки в самолет. Для удобства пассажиров на полу будут расклеены специальные стикеры, которые помогут соблюдать необходимое по санитарным правилам расстояние. Во всех помещениях будут установлены диспенсеры с водно-спиртовой дезинфицирующей жидкостью для обеззараживания рук.

Кроме того, в первые недели после возобновления работы администрация аэропорта будет проводить специальную информационную кампанию по разъяснению новых правил, чтобы пассажиры и посетители смогли быстрее к ним привыкнуть.

Руководство Шарлеруа также просит путешественников стараться совершать максимальное число процедур (от покупки авиабилетов, до регистрации на рейс и оплаты парковочных талонов) заранее онлайн, чтобы сократить контакты с сотрудниками в аэропорту.

В среду минздрав Бельгии сообщил о 192 новых случаях заражения коронавирусом в стране. Общее число заражений с начала вспышки в середине марта составляет на сегодня 55 983, всего скончались 9 150 человека с диагнозом или подозрением на коронавирус.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа заражений и смертей.