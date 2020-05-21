МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Latam, одна из крупнейших авиакомпаний Южной Америки, с июня начнет возобновлять рейсы, ранее отменённые из-за пандемии COVID-19, сообщает издание Tercera со ссылкой на заявление компании.

В течение апреля и мая компания сократила на 95% операционную деятельность по перевозке пассажиров, продолжая выполнять лишь несколько маршрутов между Чили, Бразилией и США. Кроме того, в мае компания Latam сократила 1400 сотрудников.

По данным издания, в июне перевозчик намерен возобновить рейсы из чилийской столицы Сантьяго в бразильский Сан-Паулу, а также Майами. Кроме того, будут возобновлены международные рейсы из Сан-Паулу во Франкфурт, Лондон, Мадрид и Майами. В июле компания надеется возобновить полеты по 13 международным направлениям. Также будут расширены внутренние рейсы.

Таким образом, компания намерена в течение июня восстановить операционную деятельность по пассажирским перевозкам с 5% до 9% по отношению к докризисному периоду, а в июле надеется увеличить этот показатель до 18%.

Как отмечает Tercera, компания пообещала ввести наиболее гибкие тарифы, а также усилить меры санитарной безопасности.