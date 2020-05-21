КЕМЕРОВО, 21 мая/ПРАЙМ/. Кузбасс по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году отремонтирует почти 136 километров дорог, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

"До конца года в регионе по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будут отремонтированы 135,8 километров дорог, финансирование из бюджетов всех уровней составит 6,5 миллиардов рублей", — написал глава региона.

Цивилев отметил, что на данный момент дорожники работают на 23 объектах. Всего в течение года планируется отремонтировать 56 участков дорог.

Губернатор уточнил, что в Кемерово в работе находятся десять объектов, в Новокузнецке — три, в том числе реконструкция Бызовского шоссе и проспекта Металлургов. Также в 2020 году будет отремонтировано 70 километров муниципальных дорог, не входящих в нацпроект. На это выделено более 1,2 миллиарда рублей из областного бюджета.