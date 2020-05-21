МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила просьбу в кабмин об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о 50% заполнении салона самолета. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсант".

Авторы обращения считают такое ограничение избыточным.

АЭВТ напоминает, что в аэропортах страны в настоящее время уже измеряют температуру путешественников. На бортах самолетов установлены системы вентиляции и кондиционирования, которые позволяют обновлять воздух на борту раз в несколько минут.

В обращении указано, что сохранение ограничений по посадочным местам на борту приведет к росту цен на билеты и сокращению рейсов на местных и региональных авиалиниях.

Издание отмечает, что Роспотребнадзор ранее пояснил такие принятые заботой об экипаже самолета и пассажирах. При этом такие рекомендации будут менять, это зависит от эпидемиологической ситуации.

Глава Минтранса Евгений Дитрих в свою очередь заявил, что такие меры приведут к подорожанию билетов на самолеты.

Источник издания в правительстве сообщил, что транспортный блок кабмина выступает против таких мер, но последнее слово может оставаться за Роспотребнадзором.

"Многое будет зависеть от того, какую юридическую форму примут рекомендации. Так, если они примут форму решения главного санитарного врача, то будут обязательны к исполнению всеми участниками рынка", — рассказал собеседник.

Другой источник "Ъ" заявил, что авиакомпании пойдут на сокращение заполняемости мест в салоне только при субсидировании недополученных доходов от пустых кресел.

Президент авиакомпании "Ютэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков считает, что социальную дистанцию в самолетах допустимо оставить на рейсах в Москву. Но на межрегиональных рейсах — нет, так как на этих направлениях используют воздушные судна с небольшим числом пассажирских кресел.