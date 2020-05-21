МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Производство грузовых вагонов в России в апреле 2020 года рухнуло на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирских — снизилось на 13,5%, следует из данных Росстата.

Выпуск грузовых вагонов в январе-апреле текущего года снизился на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20,2 тысячи единиц.

Выпуск пассажирских вагонов за четыре месяца вырос на 6% и составил 531 единицу.

Производство электровозов в апреле снизилось на 23,3%, за четыре месяца — выросло на 8,9% — до 98 единиц.

Производство тепловозов снизилось на 13,6% в апреле, а в январе-апреле — сократилось на 4,7% — до 81 секции.