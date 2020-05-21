МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Сервисы каршеринга готовы возобновить работу в Москве после ее приостановки на фоне ситуации с коронавирусом, а также соблюдать меры по дезинфекции автомобилей, заявили РИА Новости в пресс-службах сервисов.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о разрешении работы каршеринга с 25 мая. При этом срок аренды автомобиля должен быть не менее 5 дней аренды. При этом сервисы должны обеспечить проверку цифровых пропусков пользователей, передачу автомобилей новому пользователю только после проведения дезинфекции автомобиля.

"В "Яндекс.Драйве" готовы к возобновлению работы сервиса: мы будем тщательно мыть и дезинфицировать наши автомобили после каждой аренды, а также будут действовать тарифы длительной аренды. Для того, чтобы забронировать автомобиль, нужно ввести номер своего действующего рабочего пропуска в приложении "Драйва". Действительность пропуска будет проверяться раз в сутки в течение того срока, пока действует аренда", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Драйва".

В "Делимобиле" также сообщили о готовности к работе в формате среднесрочной аренды — то есть аренды автомобилей на срок от 5 дней. "Тут важно, чтобы срок действия пропуска соответствовал и не был меньшим или разовым. Технически функция проверки цифровых пропусков нами уже разработана и прошла тестирование, в приложении она появится автоматически. Все, что касается дезинфекции и мойки, мы исполняли и до приостановки работы, и будем неукоснительно исполнять после возобновления", — сказали в пресс-службе "Делимобиля".

Сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова, отвечая на вопрос о готовности компании сдавать машины в аренду на 5 дней, сказала, что до ситуации с коронавирусом доля суточных аренд в портфеле сервиса была менее 1%. "Но сейчас мы находимся в другой ситуации: существенная часть населения уехала из Москвы. Мы не понимаем, какое это окажет влияние на спрос, будет ли это оказывать положительное влияние, и мы увидим долгосрочные поездки в Подмосковье. Плюс, для передвижения по городу нужны долгосрочные пропуска, это тоже может оказать влияние на спрос", — сказала Макарова.