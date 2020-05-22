ВЛАДИВОСТОК, 22 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания S7 Airlines с пятницы начала выполнять полеты по новому направлению Владивосток – Анадырь, сообщает Международный аэропорт Владивостока.

В конце 2019 года власти Чукотки сообщали об открытии этого рейса весной 2020 года. Прямой маршрут Владивосток – Анадырь – Владивосток вошёл в список субсидируемых на 2020 год по постановлению правительства РФ. Софинансировать его будет правительство Чукотки. По данным региональных властей, на 2020 год в бюджете АО на эти цели предусмотрено почти 69 миллионов рублей.

"В 07:05 (00:05 мск) из Международного аэропорта Владивосток отправился первый беспересадочный рейс в город Анадырь. На маршруте задействовано современное комфортабельное воздушное судно Airbus A320neo", — говорится в сообщении.

В летнем расписании полеты из Приморья в столицу Чукотки будут выполняться по пятницам. Время в пути составит чуть более пяти часов.

Теперь пассажиры из Анадыря могут с пересадкой в аэропорту Кневичи улететь в другие города России, в том числе в Новосибирск, Якутск, Петропавловск-Камчатский.