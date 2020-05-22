МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Самолет A320, в пятницу потерпевший крушение в районе Карачи, был введен в эксплуатацию в 2004 году, авиакомпанией "Международные авиалинии Пакистана" (Pakistan International Airlines, PIA) он использовался с 2014 года, сообщила корпорация Airbus.

"На данном этапе у Airbus нет подтвержденной информации об обстоятельствах происшествия. Самолет с регистрационным номером AP-BLD, заводской серийный номер 2274, впервые был введен в эксплуатацию в 2004 году. Он эксплуатировался "Пакистанскими международными авиалиниями" с 2014 года. На сегодняшний день самолет проработал около 47 100 летных часов", — говорится в заявлении на сайте корпорации.

Следовавший из Лахора самолет "Пакистанских международных авиалиний" 22 мая потерпел крушение при заходе на посадку в международный аэропорт Карачи. На борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Пресс-секретарь минздрава пакистанской провинции Синд сообщила о 66 погибших при авиакатастрофе. Спасательно-поисковая операция на месте крушения продолжается.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования крушения. Как сообщило управление гражданской авиации, бортовые самописцы самолета найдены, их передадут производителю самолета для расшифровки.