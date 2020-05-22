ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс из Бишкека (Киргизия) с россиянами на борту прибыл в Екатеринбург, сообщает онлайн-табло аэропорта Кольцово.

По данным табло, рейс прибыл в 00.42 (22.42 мск).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.